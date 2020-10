Chiquis Rivera responde a quienes la critican por rezar por la salud del presidente Trump

Chiquis Rivera vuelve a estar en el “ojo del huracán” por haber expresado vía Twitter sus oraciones por la salud del presidente Trump, quien ha dado positivo a COVID-19.

“Mis oraciones al Presidente y a su esposa, que se recuperen lo más pronto posible. Manos palma contra palma Yo sé lo que es tener COVID y no se lo deseo a nadie”, dijo la cantante hija de Jenni Rivera.

Su mensaje desató una ola de críticas por parte de los detractores de Donald Trump, sin embargo la aún esposa de Lorenzo Méndez no guardó silencio y se defendió ante los señalamientos.

No sean crueles. Don’t hope death on anyone, no matter what. That’s not your choice to make… nor should it be your desire for anyone. La lengua castiga. #BeeCareful

— CHIQUIS (@Chiquis626) October 3, 2020