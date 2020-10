Encuentran muerto en el Gran Cañón a ex pitcher de los Dodgers que mató a su ex novia

La tarde de este sábado fue encontrado en el Gran Cañón el cuerpo sin vida de Charlie Haeger, ex pitcher de los Dodgers de Los Ángeles quien huía de la policía después de matar a su ex novia un día antes.

Según informes de la policía de Scottsdale, el compañero de casa de Danielle Breed, ex pareja del pelotero, llegó a casa el viernes por la tarde y escuchó disparos en la habitación de Breed. Momentos después, Haeger salió de la habitación con una pistola en la mano y apuntó el arma al compañero de cuarto pero este pudo escapar y llamó al 911.

Pese a la llamada de emergencia, Haeger logró escapar de la policía y al día siguiente encontraron su auto cerca de Flagstaff, al norte de Arizona. El sábado alrededor de las 4 pm, el cuerpo sin vida del ex pelotero fue encontrado en Rim Trail, en el South Rim del Gran Cañón. Su muerte fue ocasionada por una herida de bala auto infligida, así lo dio a conocer el departamento de policía de Scottsdale.

This was a domestic violence situation. The suspect was located in Northern Arizona this afternoon and took his own life.

