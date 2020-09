Muere Tom Seaver, uno de los mejores pitchers de la historia y leyenda de los Mets

Este miércoles murió el legendario pitcher Tom Seaver a los 75 años de edad, considerado el mejor jugador en la historia de los New York Mets.

Desde 2019 Tom Seaver había sido diagnosticado con demencia, según lo informó su familia.

De acuerdo a fuentes locales, Seaver falleció en su casa de Calistoga, California debido a las complicaciones de la demencia y la enfermedad de Lyme.

Official statement from the #Mets on the passing of Tom Seaver. #RIP41 pic.twitter.com/tWTxQWlk1o

— New York Mets (@Mets) September 3, 2020