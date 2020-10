Estos fueron los terribles resultados que obtuvo Frida Sofía luego de pintarse el pelo ella misma

La hija de Alejandra Guzmán compartió cómo quedó su melena luego de aplicarse un tinte de cajita

Frida Sofía es una de las famosas que continuamente está en busca de cambios para resaltar su belleza y luego de que ella misma se atrevió a pintar una pared de su departamento, decidió hacer lo mismo con su cabello, pero los resultados fueron terribles.

Por medio de una serie de videos publicados en su cuenta oficial de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán compartió el momento en el que vio cómo quedó su melena tras aplicarse un tinte de cajita que venden en el supermercado.

Entre risas de nervios y pánico, la influencer pidió a sus seguidores teñir su cabello con un profesional, pues de acuerdo a su experiencia hacerlo en casa les podría salir muy caro:

“Me pinte el pelo sola, no lo intenten en casa, ¡No lo intenten en casa!“, se escucha decir en la grabación que fue compartida en diferentes cuentas de redes sociales, como el programa Chisme No Like.

Mientras canta frente al espejo, observó sorprendida el terrible tono que obtuvo su cabellera. “No ve, me quedó naranja, aparte traigo filtro, ¡Oh Dios mío!“, repitió Frida Sofía, quien dio detalle de cómo le fue en su intento por cambiar de look.

“Me lo unté como… no usen tinte de caja! ¡Voy a llorar, neta ya lloré, ni con filtro se ve bien!, ¿qué voy a hacer?“.

Luego de la terrible experiencia, la nieta de Silvia Pinal recibió una lluvia de halagadores comentarios de sus seguidores en un video en el que se le ve con otro tono de pelo y algunos reflejos en tono rubio, con los que destacó su belleza.