“Quemaría vivos a los morenistas en el Zócalo”, dijo Francisco Martín Moreno yAMLO responde

El escritor ofreció una disculpa por su "metáfora literaria impropia", pero el mandatario expresó su preocupación por los dichos del autor de "Cuando México perdió la Esperanza"

MÉXICO – Luego de que el escritor Francisco Martín Moreno declarara en radio, que si fuera posible, como en tiempos de la Inquisición “quemaría vivos a todos los morenistas en el Zócalo de la Ciudad de México”, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación por las declaraciones del escritor mexicano, un férreo opositor de la 4T (Cuarta transformación).

Además, el mandatario criticó el silencio de los “supuestos fascistas”.

“No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí. Sin embargo, ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa no solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas”, escribió López Obrador en su cuenta de Twitter.

No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí. Sin embargo, ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa… 1/4 https://t.co/vtuJklVcAU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 4, 2020

Y citó el fragmento de un poema atribuido a Martin Niemöller.

“Cuando los nazis buscaron a los comunistas, me callé, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, me callé, porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos -no protesté porque yo no era católico. Cuando me buscaron a mí, ya no había nadie, que pudiera protestar”, citó el mandatario.

«Cuando los nazis buscaron a los comunistas / me callé / porque yo no era comunista. // Cuando encarcelaron a los socialdemócratas / me callé / porque yo no era socialdemócrata. // 3/4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 4, 2020

Y es que en una entrevista de radio, Francisco Martin Moreno se hizo viral por las polémicas declaraciones durante un programa de radio.

“Yo por eso propongo que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición yo colgaba. No colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino”, afirmó el escritor que ha sido un opositor al gobierno de López Obrador.

Y no solo eso, Francisco Martín Moreno dijo que quienes votaran por Morena (Movimiento de Regenaración Nacional (Morena) al que pertenece AMLO, en los comicios intermedios del 2021 serían traidores de la patria.

“Quien vote por Morena el año que entra será un traidor a la Patria, porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que esta sucediendo en este país y votan por ellos habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morensitas”, advirtió el autor del libro “Ladrón de Esperanzas”.

El escritor Francisco Martín Moreno convoca al genocidio. pic.twitter.com/cRj6xzkmwo — César Faz (@cesarfaz) October 2, 2020

Tras desatar la polémica en redes sociales, Francisco Martín Moreno ofreció disculpas por su dichos, que calificó como una “metáfora literaria impropia”.

“En la radio sostuve que ´si viviéramos en la Inquisición, yo quemaría vivos a los morenistas en el zócalo capitalino.’ En mi obra me he opuesto a la violencia y defendido los derechos humanos. Ofrezco una sincera disculpa por la metáfora literaria impropia de las redes”, destacó el escritor en su cuenta de Twitter.

Pero esas disculpas no fueron suficientes para López Obrador.