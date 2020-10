Filtran grabación en la que Melania Trump se burla de los niños inmigrantes en cárceles de ICE

Melania Trump se quejó en 2018 de las tradicionales actividades de decoración navideña que le corresponden por el puesto que ocupa y minimizó el periplo por el que pasan los menores migrantes en Estados Unidos, según un audio que se filtró en el que se le escucha hablar con una antigua asesora.

“Estoy trabajando muchísimo con las cosas de Navidad“, se le escucha decir Trump en la grabación secreta con la que también fura su confidente, Stephanie Winston Wolkoff. El audio fue emitido por primera vez el jueves por la noche en CNN.

Here's all of the Melania Trump audio played on @andersoncooper tonight. The audio was taped by her former friend and advisor @SWWCreative.

In the tapes, Mrs. Trump talks about:

– Family separations

– Christmas

– "Liberal media"

– The "I really don't care" jacket pic.twitter.com/N2Y8QtqD8n

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) October 2, 2020