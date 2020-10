Reabren caso de supuesta violación de Cristiano Ronaldo y el portugués podría ir a los juzgados

Mayorga expresó que Cristiano abusó de ella en 2009 y no lo reveló en ese año porque firmó un contrato de confidencialidad

En 2018, la ex modelo Kathryn Mayorga acusó a Cristiano Ronaldo de haberla violado en Las Vegas en el lejano 2009, en una vacaciones previas a que el crack lusitano firmara un contrato millonario con el Real Madrid.

De acuerdo a Mayorga, la noche del 13 de junio de 2009, la ahora maestra de primaria conoció a CR7 en el antro RAIN de Las Vegas, tras compartir algunos tragos, ambos fueron a la habitación de hotel del futbolista donde ocurrió el presunto abuso.

De acuerdo a Mayorga, ella no denunció el abuso aquella ocasión porque firmó un acuerdo de confidencialidad a cambio de $375,000 dólares, mismo que rompió en 2018 cuando confesó el suceso al periódico alemán Der Spiegel.

Después de las revelaciones de 2018, Mayorga demandó a Ronaldo, pero meses después retiró la demanda por falta de pruebas y el caso quedó cerrado. Tras no poder presentar un caso penal, la ex modelo ha puesto una demanda civil contra CR7 y se someterá a una prueba para demostrar que no estaba mentalmente apta para aceptar el contrato de confidencialidad en 2009 y que lo hizo por miedo de cualquier represalia.

Mayorga comparecerá ante el tribunal de Las Vegas en los próximos días y de ser aprobada su petición, Cristiano Ronaldo tendría que ir a los juzgados para enfrentarse con su acusadora.

