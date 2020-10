Subastarán una rarísima tarjeta de béisbol de 110 años de antigüedad

Goldin Auctions está subastando una tarjeta de béisbol de 110 años de Honus Wagner, de la temporada 1909-1911, y se espera que se venda por más de $1.2 millones de dólares cuando salga al mercado el 12 de octubre, según TMZ Sports.

Una versión anterior de la tarjeta de béisbol Wagner T-206, una pieza de recuerdo de 110 años, terminó vendiéndose por $3.12 millones en 2016. Esta versión de la tarjeta que llega a Goldin Auctions incluye una foto de Wagner en el frente a lo largo de con un anuncio de cigarrillos “Sweet Caporal” en la parte posterior.

JUST IN: @milehighcard says it facilitated the sale of a PSA 3 graded 1909-11 T206 Honus Wagner card for $3.25 million, an all time record for a card in that grade. pic.twitter.com/gMHhBYbo8q

— Darren Rovell (@darrenrovell) October 7, 2020