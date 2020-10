Es turno de la Selección Argentina: ¿Cómo tener contento a Leo Messi rumbo a Qatar 2022?

El equipo albiceleste buscará volver a los primeros planos en el último Mundial de su mega astro

Es claro que Leo Messi no es un jugador sencillo, es alguien a quien le gusta imponer condiciones dentro de la cancha y también fuera de ella; también es un hecho que grandísimos jugadores que han pasado al lado suyo han desentonado con claridad y que su sola presencia ha “desinflado” a varios cracks.

EL último episodio de su se vivió en el mes de agosto cuando Messi envió el infame burofax a la directiva del Barcelona para solicitar la terminación de su contrato, cosa que le fue imposible por todo lo que involucraba. El equipo azulgrana se montó en su macho y logró mantener al jugador argentino, aunque a regañadientes.

Pero ahora, toca el turno a la selección albiceleste. El equipo argentino comandado por Lionel Scaloni buscará tener contento a Leo de cara a lo que podría ser su último Mundial, Qatar 2022. No es una tarea fácil, pero el técnico reveló algunas de las claves para que el representativo argentino pueda obtener lo mejor de Messi:

“La idea es tener siempre gente por delante de él, para que pueda asistir y la pelota vaya profunda, no siempre al pie. Pueden ser dos delanteros puros, o un delantero y dos extremos, o un delantero y un extremo. Todo con una estructura atrás”, aseguró Scaloni refiriéndose a los acompañantes de Leo al frente: Lautaro Martínez y Lucas Ocampos o Paulo Dybala.

Se terminó la espera. Vuelve Argentina, vuelve la ilusión, vuelve Messi. A disfrutar. pic.twitter.com/eIc8SS5otk — Messismo (@Messismo10) October 8, 2020

Colectividad, otra de las claves para obtener el boleto a Qatar: “Lo que buscamos es que todos los demás jugadores jueguen su partido y aprovechen todo lo que Leo nos puede dar. Además, porque Leo más que nadie sabe que necesita de los compañeros”.

Messi es especial, pero es uno más en la albiceleste: “Nosotros a Leo lo tratamos igual que al resto de los jugadores. Al final, viene a jugar al fútbol y a dar lo máximo por la Selección, como todos sus compañeros”. Messi es un chico como todos los demás. Nunca tuvimos dudas de que Leo se iba a ambientar rápido a la Selección. Este es su hábitat” concluyó el técnico.

La sonrisa del 10: Leo Messi se entrena con Argentina en Ezeiza. 🐐 🇦🇷 pic.twitter.com/LITXlpYOkE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2020

Aunque lo más importante parece ni siquiera tener que ver con Messi que es la frágil defensa con la que cuenta Argentina y que es la que realmente la tiene alejada de las grandes potencias del mundo; mientras no se tenga solidas en defensa, no importa todo lo que haga Messi, los resultados simplemente no lo acompañarán.