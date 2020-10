A 20 años de su terrible lesión, Cuauhtémoc Blanco exhibe al doctor del Tri por no decirle la verdad

El exfutbolista del América habló sobre la lesión que marcó su carrera

Han pasado 20 años desde la lesión que marcó la carrera de Cuauhtémoc Blanco, una entrada artera del jugador Ancil Elcock, de Trinidad y Tobago, que casi lo deja al borde del retiro.

Dicha lesión, que sucedió el 8 de octubre del 2000, ocurrió justo cuando El Cuau vivía el sueño de jugar en Europa.

El ahora gobernador de Morelos recuerda cómo el Club Valladolid lo ayudó a recuperarse, pero no olvida que José Luis Serrano, médico de la Selección Mexicana y el Toluca, le dio un mal diagnóstico.

“Ese día (del partido) recuerdo que el doctor Serrano me había dicho que no tenía nada y eso me puso muy triste porque cuando regresé a Valladolid y con las radiografías me dijeron que tenía roto ligamento cruzado, ligamento lateral y el menisco. La triada como se dice. A mí se me hizo algo injusto del doctor Serrano que está en Toluca y la Selección Mexicana”, dijo Cuauhtémoc Blanco en entrevista.

“A los doctores del Valladolid les agradezco y al doctor Joaquín Ledesma que fueron los que me rehabilitaron y me sacaron adelante de esta lesión”, señaló.

Pese a todo lo que vivió, Cuauhtémoc Blanco no guarda rencor hacia el jugador que lo lesionó.

“Nada, realmente no siento nada. Creo que a lo mejor se equivocó, pero son cosas que pasan en el fútbol. Siempre he dicho que no hay cosas fáciles en la vida y fue una prueba que me puso Dios en el camino para ver si podía salir adelante o no”.

