El mexicano Julio Urías brilla para conducir a los Dodgers a la barrida sobre los Padres

El pitcher mexicano Julio Urías fue el jugador clave para los Dodgers el jueves en su triunfo de 12-3 sobre los Padres de San Diego, con el cual se llevaron la serie por barrida de tres partidos en Arlington, Texas y avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por cuarta vez en cinco años.

Los Ángeles, que contó con 5 hits en 5 turnos de Will Smith para un récord del club, se enfrentará a Atlanta en la serie al mejor de siete partidos por el título del Viejo Circuito y el boleto a la Serie Mundial a partir del lunes.

El zurdo Urías ingresó al partido en el segundo inning luego de que San Diego había anotado dos carreras para tomar le ventaja. Las bases estaban llenas y el bateador en turno era Fernando Tatis Jr., el mejor bateador. Pero Urías lo ponchó en cuatro lanzamientos.

Urías, que firmó la mejor actuación de su carrera, lanzó 5 innings con 1 hit, 1 carreras sucia, 6 ponches y 1 base por bolas. Se acreditó el triunfo en el partido un día después del candente segundo partido de la serie.

Minutos después, la ofensiva de Los Ángeles se puso a trabajar. Mookie Betts empató la pizarra en la tercera entrada en un error del shortstop Tatis, que tiró mal a primera luego de lanzarse por una rola de Corey Seager, y luego vino Justin Turner con sencillo para darle ventaja a su equipo contra el pitcher Craig Stammen.

A.J. Pollock impulsó otra carrera con hit y Joc Pederson abrió la ventaja a 6-2 con sencillo de dos carreras. Los Dodgers siguieron agregando carreras ante un pitcheo de San Diego que se mostró muy inferior.

El pelirrojo Dustin May inició por los Dodgers, aunque solo para lanzar una entrada. El cubano zurdo Adrián Morejón abrió por los Padres y fue el pitcher derrotado.

Los Dodgers se enfrentarán en la Serie de Campeonato a los Braves, que barrieron en tres partidos a los jóvenes Miami Marlins con otra blanqueada más en Houston: 7-0. Es el primer viaje del equipo a la Serie de Campeonato desde 2001.

