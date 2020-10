Trump quiere hacer un gran acto de campaña este sábado en Florida

Habían cancelado el debate presidencial del 15 de octubre en Miami por su situación con el coronavirus

El presidente Donald Trump quiere volver a la actividad regular, a pesar de las inquietudes sobre su recuperación y la posibilidad de que aún pueda contagiar tras haber dado positivo al coronavirus. Ya ha dicho que está planeando asistir a un gran evento de campaña el sábado en Florida.

Donald Trump ordena proporcionar gratuitamente a hospitales medicamentos contra coronavirus#PuebloRespaldaLeyAntibloqueohttps://t.co/84VMjFLOrl pic.twitter.com/bw7pfC40Kx — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 8, 2020

El acto se daría solo con una condición: “Si hay tiempo suficiente para armarlo”.

Te puede interesar: Un popular rapero de Miami compró un Ferrari con las ayudas del coronavirus

Con voz ronca y después de aclararse la garganta, Trump habló en Fox News. Dijo que quiere realizar el mitin en Florida y otro en Pensilvania el domingo por la noche.

Donald Trump declares experimental coronavirus drugs ‘cures’ https://t.co/j9im3p0L5x — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 8, 2020

Con expertos diciendo que no hay forma de saber si Trump sigue siendo contagioso, la Comisión de Debates Presidenciales anunció que el debate del 15 de octubre con el exvicepresidente Joe Biden en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts de Miami sería reemplazado por un debate virtual.

Te puede interesar: Un superviviente de coronavirus en Miami debe $1 millón al hospital que lo atendió

Trump se negó. Está programado que se le realicen pruebas nuevamente el viernes, una semana después de que volara al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para un tratamiento de tres días.

Los planes de Trump de continuar sus mítines de campaña antes de las elecciones del 3 de noviembre se reavivaron después de que el Comandante de la Marine de EE.UU, Sean Conley, su médico, anunciara el jueves que estaría lo suficientemente bien como para acudir a eventos públicos el sábado.