VIDEO: simpatizante hispano de Biden es atacado por seguidor de Trump el doble de grande

Un grupo de simpatizantes de Joe Biden y del movimiento Black Lives Matter fue atacado el sábado en Bakersfield, California por un simpatizante de Donald Trump, en un incidente que fue captado en video.

Las imágenes muestran cómo el hombre de enorme tamaño y peso arremetió contra el grupo predominante femenino y específicamente atacó y golpeó a un hombre hispano, quien a pesar de la notable diferencia de tamaños le puso cara al agresor.

No está del todo claro por qué el simpatizante de Trump atacó, pero el video parece mostrar que el hombre hispano -quien portaba un letrero con los colores de la bandera mexicana- habría dicho algo cuando una mujer que era parte del grupo pro-Trump caminaba en plan de burla con su perro junto a la mesa de los simpatizantes de Biden.

I need all my men in Bakersfield to come help our young ladies stand up against the violent trump supporters in front of Red Lobster at 1pm tommorow! Spread word.

Make sure stuff like this doesn’t happen again. pic.twitter.com/hYy2DhorbB

— Rohan (@rohanmckinley1) October 11, 2020