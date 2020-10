Detienen a 12 activistas que protestaban contra construcción de muro fronterizo con México

Una protesta en contra de la construcción del muro fronterizo en la frontera de Arizona con México terminó hoy lunes con el arresto de 12 personas, activistas indígenas aseguran haber sido rociados con gas y atacados con balas de goma.

En vídeos subidos a las redes sociales de la coalición O’odham Anti Border Collective se pueden ver oficiales fuertemente armados del Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) llegar hasta uno de los retenes establecidos por la Patrulla Fronteriza en la Interestatal 85 donde se llevaba a cabo la protesta.

This morning O’odham activists were tear-gassed & shot with rubber bullets while blocking a border patrol checkpoint. Eight people were arrested & two minors taken into custody.

