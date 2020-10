La afición le rinde homenajes a Kobe Bryant durante los festejos por el nuevo título de los Lakers

La noche del domingo, los Lakers de Los Ángeles consiguieron el título 17 en su historia tras derrotar 106-96 a Miami Heat y con ello levantaron la euforia de cientos de fanáticos que ignorando las medidas de salud salieron a las calles a festejar el nuevo trofeo.

Entre los múltiples festejos, la afición y los jugadores de los Lakers recordaron a su héroe Kobe Bryant, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo en enero pasado, y decidieron rendirle diversos homenajes.

Al terminar el encuentro, Anthony Davis declaró que Kobe estaría orgulloso del nuevo logro del equipo.

Pau Gasol, uno de los mejores amigos de Kobe, felicitó a los Lakers y le dedicó el trofeo a Kobe y su familia: “Esto es para ti hermano, para ti Gianna, para Vanessa, para Natalia, para Bianka y para Capri. Felicitaciones a todos, a los Lakers y la familia Lakers por ganar el campeonato 17”.

This one is for you brother, for you Gianna, for Vanessa, for Natalia, for Bianka and for Capri. 🐍🖤

Congratulations to the entire @Lakers team, @JeanieBuss and the Lakers family for winning the 17th championship!! 👏👏👏👏 pic.twitter.com/glYG421whq

