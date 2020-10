Southwest Airlines anuncia que también ofrecerá servició en el Aeropuerto Intercontinental Bush

TEXAS – Desde hace mucho tiempo Southwest Airlines ha estado operando exclusivamente en el Aeropuerto Hobby en el área de Houston, pero este lunes la aerolínea anunció que a partir del próximo año regresará a ofrecer servicio en el Aeropuerto Intercontinental Bush.

El regreso de Southwest a Bush se da luego de 15 años de ausencia.

La última vez que la aerolínea operó desde Bush fue en el año 2005. Después de eso cambió sus operaciones al Aeropuerto Hobby desde donde se enfocó en vuelos nacionales y hace unos años con vuelos internacionales a México y Centroamérica.

En un anuncio hecho por el director de Aeropuertos de Houston, Mario Díaz, dijo que el cambio será de beneficio para los viajeros debido a que tendrán más opciones y a la vez celebró su satisfacción por la decisión de que Southwest volverá a operar en uno de los aeropuertos más reconocidos del país.

"Houston Airports is excited to soon welcome @SouthwestAir to @iah — the nation’s number one Skytrax ranked airport.” – Mario Diaz | Director of Aviation – Houston Airports pic.twitter.com/KzyBgpgi1q

— HoustonAirports (@AirportsHouston) October 12, 2020