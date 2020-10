VIDEO: #LordPantera hombre se enoja porque le pidieron usar cubrebocas en Jalisco

El sujeto amenazó al empleado con "comérselo" y dijo que era abogado de una importante empresa tequilera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

MÉXICO – Una vez más el uso obligatorio del cubrebocas en lugares públicos provocó una agresión contra empleados, que piden a sus clientes respetar las medidas sanitarias contra el coronavirus. En esta ocasión se hizo viral un video donde muestra a un hombre de Jalisco ponerse agresivo y lo bautizaron en las redes sociales como #LordPantera.

Y es que no es para menos, ya que el hombre que se identificó como abogado de la empresa Tequila Cuervo, se puso muy agresivo con un empleado de una cafetería, al que amenazó con “comérselo” cuando lo viera fuera del establecimiento.

Todo empezó porque el empleado le pidió al cliente que se colocara de manera correcta el cubrebocas, ya que lo tenía en la barbilla y no cubría la boca ni la nariz, como es indicado en las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

Pero esa petición fue muy mal tomada por el cliente, quien comenzó a gritonear al empleado y lanzarle amenazas.

“Yo no creo que tú quieras armarla conmigo afuera. Ojo donde te encuentre afuera, mira (se quita su playera, infla su pecho y se para de puntitas) ojo donde te encuentre afuera… porque soy una pin(#3 pantera, soy una pantera afuera y a los weyes como tú me los como, oíste ¡yo me los trago de un pin(#3 bocado!”, advirtió el cliente muy molesto.

Los hechos se registraron en una cafetería de la colonia Santa Margarita, en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, al occidente de México.

Uno de los testigos comenzó a grabar los hechos y compartió el video en Twitter, donde el material se hizo viral, y llamaron al sujeto agresivo como #LordPantera.

En las imágenes se ve al presunto abogado de Tequila Cuervo quitarse la playera durante sus reclamos al trabajador. Aunque en algún momento #LordPantera se dijo ser un hombre pacífico, pero en el momento demostró todo lo contrario.

“Vamos a ser honestos, vamos a ser honestos por favor, a mi trátame bien, yo no soy una persona agresiva, pero a mí no me vas a tratar como cualquier persona”, dijo #LordPantera.

El hombre que en todo momento mantuvo su cubreboca en la barbilla no paró de agredir verbalmente al empleado de la cafetería, reiterando que era abogado de la empresa mexicana José Cuervo.

“Te acabas de topar con pared. No tienes pa’ donde hacerte, yo te iba a comprar un vasito de estos”… “Te acabas de topar con pared, muchachito. ¡Soy abogado! … ¿Sabes de cuánto iba a ser tu consumo? A tus jefes sí les importa, a tus jefes sí les importa, porque ¿sabes cómo se llama mi compañía? Se llama ¡Cueeervo! Tequila Cuervo! Y yo todo eso les exijo a mi gente ¡Que venda! … Son ventas, para esos estás aquí, ¡para vender!”, gritó el sujeto.

En las redes sociales, los internautas reprobaron la actitud de #LordPantera, ya que es obligatorio el uso adecuado del cubrebocas en espacios públicos.