La policía arresta a un asesino fugitivo de Nueva York en la playa de Miami

La policía de Miami Beach ha confirmado el arresto de Alexander Williams, un asesino fugitivo de Nueva York y un conocido pandillero al que las autoridades llevaban buscando hace unos días.

Williams ha sido arrestado junto a Martish Deshon Daniels Jr., también residente en el área de Brooklyn. La policía, al proceder al arresto en la calle 10 y Collins, ha encontrado drogas y un arma de fuego cargada con balas perforantes, algo ilegal en Florida.

WANTED MURDER SUBJECT ARRESTED: Alexander Williams, a documented gang member who was wanted for Murder by @NYPDnews has been arrested at 10 Street and Collins Avenue. Also arrested, Martis Daniels who had Armor Piercing Ammunition, a gun, and drugs. #MBPDProtecting pic.twitter.com/ESfhU7byex

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) October 14, 2020