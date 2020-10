Trump dice que “se hará cargo” de DACA, a pesar de haber recortado el programa sistemáticamente

El presidente Donald Trump se enfrentó en la noche de este jueves a la pregunta de una votante de Florida sobre DACA, el programa de la era Obama que protege de la deportación a algunos jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores y que su Gobierno no ha parado de atacar.

Trump aseguró durante el foro en directo que televisó la cadena NBC que “se hará cargo” del programa durante segundo mandato, aunque no ofreció muchos detalles sobre qué medidas lanzaría ni sobre el futuro de sus beneficiarios.

“Nos vamos a encargar de DACA. Nos vamos a encargar de los dreamers (soñadores). Estamos trabajando [en ello] ahora mismo, estamos negociando diferentes aspectos de la inmigración y de la ley migratoria“, dijo Trump.

