Oribe Peralta lanza tremenda pedrada a los aficionados del América

El jugador de Chivas ya está harto

El delantero de Chivas y ex del club América, Oribe Peralta, lanzó una fuerte declaración para los aficionados de su antiguo equipo.

Pese a que dejó a Las Águilas en junio de 2019 para jugar con su máximo rival, algo que generó mucha polémica y que aún no se olvida, el delantero dijo que lo tiene sin cuidado lo que digan los seguidores del “Ave”.

“Hacia la afición del América tengo agradecimiento. Tú cuando estás molesto puedes decir cualquier tontería y cualquier cosa. Entiendo que se hayan molestado, que el fútbol es una pasión y que a veces te lleva a hacer cosas que no quieres”.

“Si ellos agradecieron o no lo que yo hice estando en ese equipo, ya no es problema mío, porque a final de cuentas a mí me dio una satisfacción muy grande y los números ahí están. Lo único que te puedo decir es que agradezco a todas las personas que me apoyaron en el momento en el que estuve en el América”, dijo Oribe Peralta.

Por otro lado, Oribe es consciente de que le falta tener más peso en Chivas para ganarse a la afición.

“La única forma que tengo de hacerlo (ganarse a la afición de Chivas) es en la cancha. Hasta ahora no he tenido los minutos que quiero, estoy tratando de aportar y dar lo mío para cuando me toque, poder estar preparado”, dijo.

