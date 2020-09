Carlos Reinoso explotó contra jugadores de Chivas y América por intercambiar playeras

El ídolo americanista pidió a los futbolistas que respeten a la afición

Tras varios días del episodio en el que se vio a jugadores de Chivas y América bromeando e intercambiando playeras al terminar el Clásico en el Estadio Azteca, el recuerdo no se borra y aficionados y exfiguras de ambas instituciones siguen dando su opinión sobre el tema.

Una voz autorizada es Carlos Reinoso, un referente americanista que por supuesto se molestó y mucho al ver la acción, algo que en sus tiempos jamás hubiera ocurrido.

“Son cosas increíbles de ver. El clásico no es de los jugadores, ni del dueño, ni de los directivos y jugadores que ocasionalmte están en el equipo, el Clásico es de la afición y hay que respetar a la afición, los jugadores ahora no entienden eso. Yo ahora soy aficionado y quiero respeto, ese fue el enojo”, declaró el “Maestro” para el diario AS.

Reinoso apuntó que Oribe Peralta, Uriel Antuna, Sebastián Córdova y Jorge Sánchez se equivocaron de momento y lugar para saludarse.

Hay un túnel grande que se llama Carlos Reinoso donde están los vestidores frente a frente y ahí te puedes saludar con tus cuates si quieres, yo nunca lo haría, estarse riendo no, es por respeto no solo a la afición de Chivas, también de América”, indicó.

El “Maestro” que vivió los Clásicos a muerte y que incluso cuando fue técnico de las Águilas prohibió que sus futbolistas saludaran e intercambiaran playeras con jugadores del Rebaño, apuntó que los jóvenes de hoy ya no sienten la camiseta.

“La gente joven esas cosas de sentimiento, de los verdaderos hacedores del clásico, no lo respetan, es increíble, no lo puedo creer. En cada institución debe haber un histórico al cual aprenderle, como lo hicimos nosotros de don Guillermo (Azcárraga), de Emilio (Azcárraga), de Pancho (Hernández) y de (José Antonio) Roca. Son clásicos, se juegan diferente y el América por historia los juega a muerte. Ahí está Memo (Ochoa) que es gente de casa, que puede inculcarle a los muchachos que los clásicos son diferentes, en los clásicos no interesa gustar, interesa ganar”, refirió Carlos Reinoso.

