Más de 23 millones ya votaron a 18 días de las elecciones en Estados Unidos

WASHINGTON – Más de 23 millones de ciudadanos en Estados Unidos han votado en 40 estados y el Distrito de Columbia cuando faltan 18 días para el día de las elecciones nacionales, indicó este viernes la plataforma U.S. Election Project (USEP).

