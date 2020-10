Ambientalistas piden votar por la Medida T para conservar espacios naturales en Santa Clara

Se pide a los ciudadanos su voto para ampliar un impuesto usado para proteger áreas en el Valle de Santa Clara

Un grupo de líderes ambientalistas llamaron a la comunidad a apoyar, en las próximas elecciones del 3 de noviembre, la Medida T, que extendería un impuesto a las parcelas (parcel tax) para continuar protegiendo de los constructores las grandes áreas naturales abiertas del Valle de Santa Clara.

El impuesto a las parcelas, que hoy se aplica a partir de la Medida Q aprobada en 2014, es de 24 dólares anuales, una cantidad fija que solo puede ser cambiada por los votantes. Es una forma de impuesto inmobiliario o al valor de la tierra que a diferencia de la mayoría de los impuestos similares no se basa en el valor de la propiedad.

Varios de los activistas que se reunieron con la prensa vía internet son miembros de la organización Autoridad de Espacios Abiertos del Valle de Santa Clara (AEA), una agencia pública independiente que ha protegido más de 26,000 acres (105 kilómetros cuadrados aproximadamente). AEA también administra tres territorios protegidos como reservas naturales para el disfrute del público y el desarrollo de la flora y fauna local y de tierras cultivables de los agricultores locales.

La agencia tiene la autoridad para comprar propiedades directamente, aceptar donaciones de tierra o facilitar la conservación en una propiedad para que el propietario pueda retenerla y disfrutar de la tierra pero con limitaciones estrictas para la construcción y desarrollo.

AEA sirve a más de 1.4 millones de residentes en las ciudades de Campbell, Milpitas, Morgan Hill, San José y Santa Clara y las áreas no incorporadas del Condado de Santa Clara. El Valle de Santa Clara corre de sur a sureste y limita al norte con la Bahía de San Francisco, al suroeste con las montañas de Santa Cruz y al noreste con la Cordillera Diablo.

Según Marc Landgraf, gerente de Asuntos Externos de AEA, la agencia también tiene una estrecha relación con las bandas tribales Amah Mutsun y Muwekma, quienes han sido habitantes milenarios en toda la zona de los valles Coyote y Santa Clara.

Landgraf dijo que la agencia trabaja cercanamente con el jefe de la banda tribal Amah Mutsun, Valentín López. Los Amah Mutsun son una de las tres tribus históricas reconocidas como Ohlone. “Ellos han ocupado esas tierras y la han administrado por milenios y queremos aprender de ellos cómo administrar mejor estas tierras. Y dejar que ellos promuevan su propia interpretación de su historia, directamente con el público”, dijo.

Para Landgraf, la administración de las tierras es una responsabilidad “eterna, para el planeta y sus habitantes”. Esto incluye eliminar la basura, despejar la vegetación de manera continua donde hay mayor riesgo de incendio, trabajar con los ganaderos para imitar el beneficio de conservación que solían realizar las manadas de alces, permitir que las plantas nativas prosperen y “lo que es más importante, estar allí para el público en nuestras reservas abiertas donde la (AEA) administra más de 20 millas de senderos que están abiertos gratuitamente todos los días del año”, aseveró Landgraf.

Sergio Jiménez, concejal de la ciudad de San José desde 2016, dijo que las áreas naturales abiertas al público es también un tema personal. “Cuando era chico yo vivía en unos departamentos pequeños y no teníamos espacio, no teníamos acceso a los parques bonitos del condado y no reconocíamos muy bien las oportunidades que teníamos con nuestras familias para salir y usar los parque. Por eso me involucré. Para darle acceso a estos parques a mucha gente que regularmente no lo han tenido”, dijo.

Jiménez dijo que los fondos de este impuesto han sido bien utilizados: “han sido usados para beneficiar a las familias latinas. Este dinero se usado por ejemplo para construir un espacio en el Museo del Descubrimiento para Niños, para los jóvenes de la ciudad, para que conozcan la tierra, la naturaleza y el medio ambiente”.

Jiménez vive en San José desde hace 40 años. Nació en México y llegó a los Estados Unidos a los tres años de edad. “Todos tenemos la responsabilidad de hacer lo posible para abrir estos espacios y la naturaleza para los residentes de la ciudades del condado de Santa Clara, y la Medida T es una herramienta que podemos usar”, exclamó.

Según Shay Franco, miembro del consejo directivo de AEA, mucha gente considera que los espacios abiertos son esenciales durante estos tiempos. Durante la crisis del covid-19 “hemos logrado mantener todos estos espacios abiertos al público… Una buena forma de mantener nuestra sanidad mental en estos tiempos… [En San José] me desarrollé como niña en los campos de cerezas, de ciruelas, en las hermosas montañas, disfruté de la lluvia. Y me siento orgullosa de haber criado a mis cinco niños en el mismo espacio que yo disfruté cuando niña”, dijo Franco.