Chiquis Rivera niega haberle sido infiel a Lorenzo Méndez tras confirmar nuevo romance

La hija de Jenni Rivera aclara que no le puso el cuerno a su aún esposo

Chiquis Rivera ha salido a negar que su divorcio se debe a que le fue infiel a Lorenzo Méndez. Las declaraciones se han dado a partir de que se le captó a la hija de Jenni Rivera besándose con otro hombre a solo un mes de su separación.

Ante el video que se ha vuelto viral han surgido especulaciones de que la estrella le fue infiel a Méndez y es por eso que se terminó la relación, algo que Chiquis niega rotundamente.

“No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe”, Chiquis declaró ante la prensa que la esperaba a su llegada al aeropuerto. “Lorenzo sabe las razones de nuestra separación. Yo por respeto a su madre y a su hija no he hablado de los detalles”.

“Estoy muy dolida pero estoy fuerte”, agregó. “Siempre voy a dar la cara pero me duele que quieran voltear las cosas. Eso no se vale, eso está muy mal y por eso estoy aquí frente de ustedes por qué no se vale que quieran voltear las cosas y decir que yo fui una infiel por qué eso no es cierto y él lo sabe. Le digo que por favor me respete porque fui muy buena esposa. Yo quería que funcionara mi relación… nunca me casé para divorciarme”.

