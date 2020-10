Donald Trump pidió al fiscal general Barr que procese a Joe Biden

El presidente Donald Trump pidió el martes al fiscal general William Barr que inicie de inmediato una investigación sobre afirmaciones no verificadas que se refieren a Joe Biden y a su hijo Hunter, exigiendo efectivamente que el Departamento de Justicia enturbie a su oponente político y se involucre políticamente en las elecciones, algo que históricamente no es usual en Estados Unidos.

Con solo dos semanas para el día de las elecciones, Trump pidió explícitamente por primera vez a Barr que investigara a los Biden e incluso señaló la próxima elección del 3 de noviembre como una razón por la que Barr no debería demorar la toma de medidas.

Trump ha estado presentando acusaciones de corrupción contra Biden sin evidencia verificada y durante meses, pero está aumentando la presión en los últimos días de la campaña.

FULL CIRCLE: Trump today issued the same set of demands to Attorney General Bill Barr that he issued last year to Ukrainian President Volodymyr Zelensky: (1) Launch an investigation into Joe Biden and (2) make a public announcement. (There is no evidence of wrongdoing by Biden.) pic.twitter.com/YaL1omQNio

— Marshall Cohen (@MarshallCohen) October 20, 2020