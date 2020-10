Fracasa proyecto de ley estímulo en el Senado, pero avanzan conversaciones sobre otro más cuantioso

Los demócratas del Senado votaron este miércoles en contra de un proyecto de ley republicano que proponía un paquete de estímulos de $500,000 millones de dólares. Las conversaciones para un plan de recuperación más ambicioso continúan avanzado, según anunció el jefe de gabinete de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Se esperaba que la propuesta republicana fracasara ya que su monto esta lejos de los $1.8 billones de dólares por los que había apostado la Casa Blanca y de los $2.2 billones de dólares que plantea Pelosi. Sin embargo, el líder de la mayoría en la Cámara Alta, Mitch McConnell, buscaba presionar a sus rivales políticos en un momento en el que los casos de coronavirus diarios está al alza y en el que queda menos de dos semanas para las elecciones.

“La abrumadora mayoría son programas que los demócratas afirman apoyar. Bueno, resulta que ser senador de Estados Unidos tiene un beneficio especial. Cuando realmente apoyas algo, puedes votar por ello… Cuando realmente quiere un resultado, lo vota. Por extraño que parezca, no parece que esté pasando eso”, dijo McConnell antes de la votación.

La propuesta republicana incluía una prestación federal al desempleo, otra ronda de ayudas para los pequeños negocios (PPP), más de $100,000 millones de dólares para escuelas y nueva financiación para pruebas de coronavirus y para la investigación y distribución de la vacuna. Sin embargo, no incluía los cheques de estímulo que tantos estadounidenses necesitan.

También fracasaron otras dos propuestas que McConnell presentó el martes y que sabía que no tenía los apoyos suficientes para que pasara el filtro del Senado. Una recogía únicamente la ampliación de la ayuda a los pequeños comercios y otra estaba relacionada con las enfermedades preexistentes.

Aunque hubieran tenido el respaldo de la Cámara Alta, ninguna de estas tres propuestas habría sido aprobada en la Cámara de Representantes, que lidera la propia Pelosi y que tiene mayoría demócrata.

Donde sí parece que está habiendo avances (aunque lentos) en las conversaciones entre la líder demócrata y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El jefe de gabinete de Pelosi, Drew Hammill dijo el miércoles que la conversación que habían tenido los políticos esa misma tarde “nos acerca a poder redactar la legislación“. “Con el intercambio de lenguaje legislativo, estamos mejor preparados para llegar a un compromiso sobre varias prioridades”, explicó en Twitter.

The Speaker & Secretary Mnuchin spoke today at 2:30 pm for 48 minutes. Today's conversation brings us closer to being able to put pen to paper to write legislation. With the exchange of legislative language, we are better prepared to reach compromise on several priorities. (1/3)

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) October 21, 2020