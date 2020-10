Joven mexicano recibe medalla de plata de la Academia del Cine en los Oscars para estudiantes

Percival Argüero Mendoza fue seleccionado entre los 18 jóvenes cineastas premiados por la Academia de Hollywood

Percival Argüero Mendoza, estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica de México, fue seleccionado entre los 18 jóvenes que fueron premiados durante la 47ª edición de los Premios Estudiantiles de la Academia del Cine de Hollywood que este año fue virtual y presentada por Eugenio Derbez. Argüero Mendoza obtuvo la medalla de plata en la categoría de Narrativa (Escuelas de Cine Internacionales), una de las siete categorías que componen los premios, con su film de 32 minutos “Crescendo”.

Por su parte, el boliviano Rommel Villa Barriga obtuvo con su film “Sweet Potatoes” una medalla de bronce también en Narrativa, pero en la categoría de Escuelas de Cine Domésticas, ya que estudia en Universidad del Sur de California.

“No creo que hacer películas sea importante, creo que es esencial para nuestras vidas”, dijo Villa Barriga durante su discurso en la gala virtual de premios.

Pilar García-Fernandezsesma, nacida en Nueva York de padres españoles y estudiante de Rhode Island School of Design, obtuvo una medalla de oro en la categoría de Animación con su pieza “Ciervo” que, según la joven cineasta, incluye referencias a los veranos que pasaba de niña con sus abuelos en el campo en España, como el flamenco que sirve de banda sonora para su corto.

En una rueda de prensa virtual junto al resto de premiados, Argüero Mendoza destacó el “excitante” momento actual para cineastas jóvenes de todo el mundo y, especialmente, para los latinos.

“Cuando yo era un niño parecía muy difícil convertirse en director, pero los logros de no sólo los Tres Amigos [Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro], sino de todos los mexicanos son una gran inspiración para los jóvenes mexicanos como nosotros y para directores en todo el mundo”, comentó Argüero Mendoza.

Para estos jóvenes el reconocimiento de la Academia puede ser un empuje a sus incipientes carreras. Ganadores de los Oscars estudiantiles, que se entregan desde 1972, han logrado 64 nominaciones y han ganado 13 Premios Óscar más adelante en sus carreras. Entre ellos destacan Spike Lee y Robert Zemeckis.

Lista de ganadores de los Premios Estudiantiles de la Academia 2020

Alternative/Experimental (Domestic and International Film Schools)

Gold: “Simulacra,” Curry Sicong Tian, University of Southern California

Animation (Domestic Film Schools)

Gold: “Ciervo,” Pilar Garcia-Fernandezsesma, Rhode Island School of Design

Silver: “Mime Your Manners,” Kate Namowicz and Skyler Porras, Ringling College of Art & Design

Bronze: “Hamsa,” Daniela Dwek, Maya Mendonca and Chrisy Baek, School of Visual Arts

Animation (International Film Schools)

Gold: “The Beauty,” Pascal Schelbli, Filmakademie Baden-Württemberg (Germany)

Documentary (Domestic Film Schools)

Gold: “Unfinished Lives,” Yucong Chen, University of Southern California

Silver: “The Dope Years: The Story of Latasha Harlins,” Allison A. Waite, University of Southern California

Bronze: “Making Waves,” Laura Zéphirin, New York University

Documentary (International Film Schools)

Gold: “Dear Father…,” Maren Klakegg, Westerdals Institute of Film and Media, Kristiania University College (Norway)

Narrative (Domestic Film Schools)

Gold: “Umama,” Talia Smith, New York University

Silver: “Bittu,” Karishma Dube, New York University

Bronze: “Sweet Potatoes,” Rommel Villa Barriga, University of Southern California

Narrative (International Film Schools)

Gold: “My Dear Corpses,” German Golub, Baltic Film & Media School, Tallinn University (Estonia)

Silver: “Crescendo,” Percival Argüero Mendoza, Centro de Capacitación Cinematográfica (Mexico)

Bronze: “I Was Still There When You Left Me,” Marie Mc Court, Institut des Arts de Diffusion (Belgium)