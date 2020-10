Obama exhortó a votar y criticó duramente a Trump en su evento a favor de Biden en Filadelfia

El expresidente Barack Obama realizó su primer evento en persona para apoyar la campaña de Joe Biden el miércoles, en un mitin a favor de su exvicepresidente en un estadio deportivo en Filadelfia, Pennsylvania, donde alentó a los asistentes, que participaron desde sus autos, a hacer planes para votar temprano en estas elecciones y donde criticó fuertemente la gestión de Donald Trump durante su Presidencia.

I couldn’t be more excited to have my friend @BarackObama hitting the campaign trail. Tune in for his first drive-in rally live from Philadelphia. https://t.co/NJyChqivOt — Joe Biden (@JoeBiden) October 21, 2020

Obama se refirió a Joe Biden al hablar en defensa de la decencia de la nación y dio su validación personal de que Biden y su compañera de fórmula, la senadora de California Kamala Harris, pueden estar a la altura que se requiere para dirigir la nación.

“Estados Unidos es un lugar bueno y decente, pero acabamos de ver tantas tonterías y ruido que a veces es difícil de recordar”, dijo. “Les pido que recuerden lo que puede ser este país… Le pido que crean en la capacidad de Joe y la capacidad de Kamala para sacar a este país de estos tiempos oscuros y ayudarnos a reconstruirlo mejor”, dijo Obama.

El expresidente Obama pronunció una dura reprimenda al presidente Trump e instó a los estadounidenses a salir a votar, advirtiendo que “los próximos 13 días serán importantes en las próximas décadas”.

Hablando desde las afueras de Lincoln Financial Field en Filadelfia el miércoles por la noche, Obama envió un mensaje claro: “No podemos permitirnos cuatro años más de esto, Filadelfia”, dijo Obama, ante una mezcla de bocinas de autos y aplausos de los asistentes desde sus autos.

Obama criticó al presidente Trump por “hacer todo lo posible para insultar a cualquiera que no lo apoye o amenazarlo con la cárcel. Ese no es un comportamiento presidencial normal”. Y dijo que las acciones de Trump “animan a otras personas a ser crueles, divisivas y racistas”.

Fmr. President Obama criticized President Trump for going "out of his way to insult anybody who doesn't support him or threaten them with jail. That's not normal presidential behavior." He adds that Trump's actions “embolden other people to be cruel and divisive and racist" pic.twitter.com/VdLskMH544 — CNN (@CNN) October 21, 2020

Obama criticó también la participación de los legisladores republicanos en el Congreso: “Créanme, tengo experiencia de primera mano con la forma en que los republicanos en el Congreso abusan de las reglas para facilitar que intereses especiales detengan el progreso. Pero podemos mejorar las cosas. Y seguro que no deberíamos empeorar las cosas.”

El expresidente también exhortó a ejercer el derecho a votar: “El hecho de que no obtengamos el 100 por ciento de lo que queremos de inmediato no es una buena razón para votar. Significa que tenemos que votar, y luego obtener algún cambio, y luego votar un poco más, y luego obtener más cambio, y luego seguir votando hasta que lo hagamos bien”.

Obama: "The fact that we don't get 100 percent of what we want right away is not a good reason to vote. It means we gotta vote, and then get some change, and then vote some more, and then get some more change, and then keep on voting until we get it right." pic.twitter.com/HTbSMlqMEG — Aaron Rupar (@atrupar) October 21, 2020

Fuerte crítica al manejo de la pandemia de coronavirus

Obama criticó la respuesta de Trump a la pandemia, diciendo que “la idea de que esta Casa Blanca ha hecho cualquier cosa menos arruinar esto es simplemente falsa. Literalmente, dejamos esta Casa Blanca como un manual de estrategias para una pandemia”, dijo Obama. “Probablemente lo usaban para, no sé, apoyar una mesa tambaleante en algún lugar. No sabemos dónde está ese manual ”

Obama: "We literally left this White House a pandemic playbook that would have shown them how to respond before the virus reached our shores. They probably used it to, I don't know, prop up a wobbly table somewhere." https://t.co/jzvrKi2D00 pic.twitter.com/XjCY3YH1nZ — CBS News (@CBSNews) October 21, 2020

Sobre la economía y Obamacare

Obama también golpeó al presidente por la economía, que Trump ha promocionado durante mucho tiempo como una de sus fortalezas. “El daño económico que infligió al estropear la respuesta a la pandemia significa que será el primer presidente desde Herbert Hoover en perder empleos”, dijo Obama.

Y también sonó las alarmas por los planes republicanos para desmantelar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, también conocida como Obamacare, en medio de la pandemia.

“Es vergonzoso”, dijo Obama. “La idea de quitarle la atención médica a las personas en el momento en que más la necesitan, ¿cuál es la lógica de eso? No hay lógica”.

“Siguen prometiendo que vamos a tener un gran reemplazo. Dijeron que viene. Ha estado llegando en dos semanas durante los últimos 10 años. ¿Dónde está? ¿Dónde está este gran plan para reemplazar Obamacare? Han tenido 10 años para hacerlo. No hay plan. Nunca han tenido uno”, dijo.

Obama goes off on Republicans and the ACA: ’Where is this great plan to replace Obamacare? They’ve had 10 years to do it. There is no plan! They’ve never had one’ pic.twitter.com/nQocjEPqvt — NowThis (@nowthisnews) October 21, 2020

El miércoles fue el primer evento de campaña en persona de Obama del ciclo 2020, y se puede ver aquí:

El expresidente ha participado antes en eventos virtuales de recaudación de fondos de la campaña de Biden y participó en una conversación socialmente distanciada con Biden que se transmitió a principios de este año.

Obama estuvo en Filadelfia durante la Convención Nacional Demócrata en agosto, donde pronunció otra reprimenda a Trump y defendió a Biden.