Obama hará campaña con Biden en los últimos días de la carrera presidencial

El ex presidente Barack Obama realizará su primer acto de campaña electoral con su ex vicepresidente, Joe Biden, el miércoles 21 de octubre en Filadelfia, en las últimas semanas de la campaña presidencial.

La campaña de Biden informó que más adelante se proporcionarán detalles adicionales sobre dónde se llevará a cabo el evento de campaña en Filadelfia.

Pennsylvania es un estado importante en el campo de batalla para Biden y Trump en las elecciones de 2020.

La pandemia de coronavirus en curso, y el hecho de que la campaña de Biden haya priorizado la seguridad y evitado grandes reuniones, asegura que la escena se verá muy diferente a la última vez que Obama celebró un mitin de campaña presidencial en la ciudad.

El último día antes de las elecciones de 2016, él y Michelle Obama hicieron campaña junto a Bill y Hillary Clinton frente a miles de simpatizantes en el Independence Mall.

Obama ha estado exhortando a los electores a participar en las elecciones antes, pero se ha mantenido alejado de la campaña presidencial durante largos períodos de este año. Estaba terminando sus memorias presidenciales, que se publicarán el próximo mes, y también le estaba dando a Biden y a otros demócratas espacio para presentar sus propios argumentos sobre las elecciones de 2020.

