Jared Leto volverá a interpretar al Joker en la nueva película de “La Liga de la Justicia”

The Joke is on you! Pegando de surpresa toda a internet, Jared Leto foi confirmado para regravações de zack snyder's Justice League para o HBO Max. O ator irá reprisar seu papel como príncipe do crime de Gotham, Leto teve seu Coringa altamente criticado em 2016 . Agora sob a supervisão de Snyder, talvez veremos um Joker em seu estado mais puro de maldade, assim como tivemos um ótimo desempenho do Batman em dawn of justice, pelas mãos do mesmo. Lembrando também que em 2021 existe uma série solo do Bataffleck, quem sabe o papel não se estende e teremos mais um pouco de Joker Leto pela frente