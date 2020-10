Por qué ni siquiera un automóvil puede matar a este escarabajo

Los científicos que desarrollan nuevos materiales están estudiando una fuente poco probable de fuerza: un escarabajo que puede soportar ser atropellado por un automóvil.

Investigadores de la Universidad Purdue y la Universidad de California en Irvine, estudiaron el acertadamente llamado escarabajo acorazado diabólico, Phloeodes diabolicus, para comprender el secreto detrás de su fuerza.

“Si tomas cualquier escarabajo y quieres colapsarlo con el dedo, probablemente puedas matarlo”. Pero no al diabólico escarabajo acorazado. “Este escarabajo es tan duro que la energía o la fuerza que puedes hacer con la mano no es suficiente, es como un pedazo de roca”, dijo Pablo D. Zavattieri, profesor de ingeniería civil en Purdue y autor del estudio, a CNN. “El neumático de un automóvil no es suficiente para destruirlo”.

Los descubrimientos fueron publicados en la revista Nature el miércoles.

Los expertos querían entender por qué este escarabajo es tan resistente, con la esperanza de recrear tal fuerza en los materiales de construcción.

Utilizando microscopía avanzada, espectroscopía y pruebas mecánicas in situ, los investigadores identificaron los diseños arquitectónicos dentro del exoesqueleto de la criatura.

Los científicos descubrieron que la superresistencia del diabólico escarabajo acorazado reside en su armadura.

El insecto tiene dos “elytron” en forma de armadura, que se utilizan en los escarabajos voladores para desplegar alas, que se unen en una línea, llamada sutura, que recorre todo el abdomen.

