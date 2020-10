Incendios en Colorado: reportan 2 muertes y más evacuaciones

DENVER, Colorado – Un poderoso incendio forestal en el norte de Colorado obligó este sábado a evacuar el centro turístico de Estes Park, aumentando la amenaza de que el siniestro pueda fusionarse con otro fuego que quema desde agosto y convertirse en un megaincendio.

El fuego bautizado como East Troublesome, que comenzó esta semana, sigue avanzando a un ritmo de hasta 20,000 hectáreas quemadas al día, obligó hoy la evacuación de Estes Park, la entrada oeste al Parque Nacional Rocky Mountain, (RMNP).

Las autoridades locales proclamaron este sábado el “estado de emergencia” de esa ciudad, con una población de 6,300 personas y sede del Hotel Stanley, famoso por la película de horror El Resplandor, de 1980, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson.

Dos personas han fallecido a causa de este incendio, Lyle Hileman, 86, y su esposa Marylin, 84, residentes en Grand Lake, quienes aparentemente no pudieron o no quisieron abandonar su hogar, indicó el alguacil Brett Schroetlin, del condado Grand.

Schroetlin anunció que las pérdidas de viviendas y estructuras en Grand Lake y en localidades vecinas son “numerosas y se cuentan en decenas”, aunque las llamas aún impiden que personal en tierra visite las zonas afectadas.

This video from a hotshot crew working near the southwest portion of the #EastTroublesomeFire is unreal. pic.twitter.com/Zds9tk7IIX

La mayor preocupación de las autoridades ahora es que las llamas de East Troublesome se unan con el incendio llamado Cameron Peak que ha estado quemando desde el mes de agosto, y que se está viendo avivado por los fuertes vientos con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.

“Nuestra preocupación es que la combinación de los vientos pronosticados y la baja humedad avive las llamas” del incendio East Troublesome, “que sigue extendiéndose hacia el este y hacia el suroeste”, subrayó Schroetlin.

Una de las tantas personas afectadas es el inmigrante mexicano Christian Rubi, fundador de Conquistando las Montañas, cuya vivienda y negocio “la inversión de toda la vida”, cómo el las describe, fueron destruidos por las llamas cerca de Grand Lake.

“Mi familia y yo salimos del área justo a tiempo y ahora estamos en nuestra otra casa en Denver. Pero mucha gente lo perdió todo y no tiene ni siquiera un lugar temporal para alojarse”, dijo Rubi.

El East Troublesome sólo ha sido contenido en un 4%, mientras las llamas del Cameron Peak han sido contenidas en un 60 % gracias a dos meses de trabajo de unos 1,900 bomberos.

Colorado firefighters shared this footage to give a sense of the intense wind conditions they are dealing with as they battle the massive Cameron Peak Fire, the largest wildfire in state history. https://t.co/aXTjKjd6Hf pic.twitter.com/58hbfJxj04

— ABC News (@ABC) October 21, 2020