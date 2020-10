VIDEO: ¡On fire! Raúl Jiménez anotó un golazo en el empate entre Wolverhampton y Newcastle

La tarde de este domingo, Wolverhampton y Newcastle se vieron las caras en el partido correspondiente a la sexta fecha de la Premier League, después de 90 minutos muy luchado, el partido terminó 1-1 gracias a dos grandes goles, uno de tiro libre de Jacob Murphy y una volea fuera del área de Raúl Jiménez.

Al minuto 80, Raúl Jiménez recogió el rebote de un centro afuera del área, se acomodó la pelota y conectó una potente volea que no pudo detener el arquero Karl Dalow, poniendo así en ventaja a los Wolves 1-0.

Take a moment and appreciate this strike from Raul Jimenez 💥 pic.twitter.com/LPGjZ4KoJY

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) October 25, 2020