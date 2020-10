Niño se disfraza de Raúl Jiménez para el día del superhéroe de su escuela

Desde su llegada al Wolverhampton en 2018, Raúl Jiménez se ha convertido en el referente al ataque del equipo inglés y gracias a sus anotaciones ha conquistado el corazón de los fanáticos de los Wolves, quienes lo tienen en la categoría de héroe.

Este fin de semana, el usuario de twitter Steve Collet, subió una fotografía de su hijo, quien en su cumpleaños se disfrazó de Raúl Jiménez para ir al día de superhéroes de su escuela. El pequeño se vistió con la playera de Wolverhampton y lució la máscara del luchador Cinta de Oro, antes Sin Cara, con la cual Jiménez ha festejado algunos goles con los Wolves.

Superhero day at school and the birthday boy has decided to go as @Raul_Jimenez9 @Wolves ❤️❤️❤️ heart melting. This Covid stuff is tough on the little uns, this brought a little light 🧡🖤⚽️🐺 pic.twitter.com/wY3eGnuyJG

— Steve collett (@Stevecollett4) October 16, 2020