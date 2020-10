Fin de semana mortal en Dallas; se reportaron nueve homicidios en siete diferentes incidentes desde el viernes

TEXAS – El saldo sangriento que se registró este fin de semana en el área de Dallas tiene a las autoridades preocupadas y no es para menos, el número de cantidad de muertes que fueron reportadas desde el viernes a las 4pm hasta las 9am de este lunes es impactante.

La Policía reportó nueve homicidios en siete diferentes incidentes, y en todos hubo reportes de balazos y apuñalamientos, según investigadores.

Un de los incidentes más notorios se registró en la madrugada del domingo cuando tres hombres fueron asesinados en el club nocturno ACES. Investigadores informaron que uno murió en la escena y los otros dos fallecieron de sus heridas en el hospital.

En ninguno de los casos mortales que se registró este fin de semana se han logrado arrestos y la Policía se mantiene en la búsqueda de los sospechosos.

El alcalde Danny Williams, durante su conferencia de prensa este lunes mencionó los siete incidentes, en cuatro de los asesinatos se conocían los agresores y las víctimas.

Con las muertes este fin de semana, ya son195 homicidios en lo que va del 2020.

En el área de Fort Worth también se reportaron incidentes mortales durante un periodo de en 24 horas durante este fin de semana se registraron cuatro muertos que fueron baleados en tres incidentes.

