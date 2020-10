Tragedia dominical: Accidente en carretera de Houston deja a tres personas muertas y dos heridas

TEXAS – Tres personas murieron en un accidente automovilístico que ocurrió este domingo al noroeste de Houston, según informó la Oficina del Sheriff del Condado Harris.

La tragedia ocurrió cerca del área de Jersey Village en la cuadra 12200 de la carretera FM 529 a la altura de la calle Fairview.

Información preliminar indica que dos vehículos estuvieron involucrados en el accidente, un sedan y una camioneta.

Oficiales en la escena informan que cuatro personas viajaban en el sedan y una en la camioneta.

Se reportó que la camioneta intentó voltear a la izquierda para meterse a un estacionamiento cuando fue impactada por el otro vehículo que viajaba por la FM 529. En el impacto el conductor de la camioneta fue expulsado.

Traffic Investigators are on the scene of a major crash at 12239 FM 529 at Fairview. Three people have been confirmed deceased and 2 have been hospitalized. Please avoid the intersection. #hounews pic.twitter.com/xGgt3Uc66M

— HCSOTexas (@HCSOTexas) October 25, 2020