La ridícula mentira que Kylie Jenner dijo a sus seguidores

Kylie Jenner es una de las modelos e influencers más populares de la red, además de que se ha convertido en una gran empresaria con su marca de cosméticos. A través de sus redes sociales la menor de las Kardashian-Jenner comparte con sus millones de fans aspectos de su vida diaria. los cuales a veces pueden ser un poco armados, sin embargo nadie pensó que la socialité pudiera mentir con algo tan sencillo como comer cereal.

Ocurrió en septiembre del 2018, la modelo publicó a través de un tweet que nunca había comido cereal con leche en su vida, pues había asegurado que prefería comerlos secos.

last night i had cereal with milk for the first time. life changing.

De inmediato su tuit recibió miles de respuestas de personas sorprendidas por lo extraño que les parecía esto, pues es uno de los alimentos más populares del mundo. Y mientras todos estaban reaccionando a ello uno de sus más observadores seguidores se encargó de hacerla de investigador, buscando en lo más profundo de su Instagram para desmentirla.

Así fue como un usuario descubrió una publicación del 2013 en donde ella subió una fotografía donde estaba desayunando… ¡cereal con leche!. Así fue como la mentira de Kylie quedó expuesta.

Girl you lying. You had cereal with milk on April 25, 2013 and posted it on Instagram. pic.twitter.com/IAR9xR7J38

— Joseph Shepherd (@JosephAShepherd) September 19, 2018