¿Qué está pasando entre Kendall y Kylie Jenner?

Las hermanas se metieron en un gran conflicto que poco a poco se fue haciendo más grande

La familia Kardashian-Jenner está en la recta final de su reality Keeping Up With The Kardashians, programa que ha presentado todo tipo de conflictos que ha tenido la familia. Y uno de los más recientes es el que protagonizaron las más pequeñas del clan, Kendall y Kylie Jenner. Y si no sabes qué está pasando con las hermanas, aquí te dejamos un resumen.

En los más recientes episodios del programa Kris Jenner decidió hacer un viaje llamado “viaje de reconciliación familiar”; la familia fue a pasar las vacaciones en Palm Spring y al principio la top model del clan, Kendall, no estaba muy entusiasmada al respecto. Todo comenzó al estilo de las peleas entre Kim y Kourtney.

El conflicto surgió cuando Kendall se dio cuenta de que había olvidado meter en su maleta ropa elegante y solo contaba con sus estilos casuales. Kourtney había traído un conjunto marrón que no iba a usar y se lo ofreció a Kendall pero una vez que había aceptado ponérselo, Kylie apareció con él y las hermanas comenzaron una fuerte discusión por el vestido que subió de nivel cuando Kylie mencionó: “¿Te mereces el outfit más que yo? Bueno, da igual, no me vas a arruinar la noche”. Kendall no se quedó callada y le contestó: “Tú me has fastidiado a mí así que puedo hacer lo que me dé la gana”.

Las cosas no terminaron ahí pues en una salida nocturna en Los Ángeles, Kylie se negó a llevar a su hermana mayor a su casa. Aseguran que la menor literalmente preguntó: “¿Por qué te iba a dejar en tu casa? No voy a recorrer la ciudad para dejarte”. Kylie dejó a Kendall en una gasolinera y ante esta acción Kendall aseguró que no volvería a hablar con Kylie en su vida.

En el problema incluso se involucró Corey Gamble, el novio de Kris Jenner, pues Kendall lo llamó para hablar sobre lo ocurrido, pero la llamada resultó muy mal cuando Kendall le reclamó el hecho de que no hizo nada durante su pelea con Kylie y él le respondiera diciéndole que la consideraba una persona “grosera”.

¿Hay reconciliación entre Kylie y Kendall?

Hasta ahora las hermanas parece que ya están más tranquilas, pues recientemente Kylie compartió una fotografía en donde aparecen juntas y su hermana le respondió con corazones. Lo cierto es que entre ellas ya ha habido un par de discusiones pero siempre terminan recordando lo mucho que se aman.

