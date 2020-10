Nuevo incendio en el área de Yorba Linda genera más evacuaciones en el sur de California

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El fuego de otro incendio forestal que avanza rápidamente en el área de Yorba Linda en el condado de Orange en el sur de California amenaza varias residencias a su alrededor.

#OCSDPIO Evacuation orders for Yorba Linda- North of the 91 freeway East of Gypsum Canyon, including Bryant Ranch Elementary. Anyone in the affected area should evacuate immediately. — OC Sheriff, CA (@OCSheriff) October 26, 2020

El incendio que ha sido bautizado oficialmente como Blue Ridge Fire, que inicialmente fue llamado Green Fire, ya alcanzó más de 700 acres debido a vientos de entre 35 y 45 millas por hora en el lugar.

⚠️ New fire in the Chino Hills area. This is the #GreenFire. Yorba Linda residents should be on high alert. Winds are currently out of the northeast gusting 35 to 45 mph. — NWS San Diego (@NWSSanDiego) October 26, 2020

#BlueRidgeFire (Previously named #GreenFire in #YorbaLinda) Estimated at 700+ acres with a moderate-rapid rate of spread. Multiple structures are now threatened along Evening Breeze Dr and neighboring streets.

Aircraft assigned:

Large Air Tankers: T131 T103

Rotorwing: C1 HT5AJ pic.twitter.com/TDzmjYoKSu — SoCal Air Operations (@SocalAirOps) October 26, 2020

Las autoridades informaron que las viviendas en Evening Breeze Drive y en las calles vecinas estaban amenazados por el fuego y ordenaron la evacuación del norte del Freeway 91 al este de Gypsum Canyon, incluyendo la escuela Bryant Ranch Park Elementary.

Map of evacuation orders in Yorba Linda. https://t.co/QcPdKmqPOg — City of Yorba Linda (@YorbaLindaCity) October 26, 2020

Las llamas se originaron en el este de Yorba Linda, en el extremo noreste de Bryant Ranch Park.

