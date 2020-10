Wuhan, de epicentro de COVID-19 a uno los principales sitios turísticos de China

En la que fuera una de las ciudades más afectadas por un virus del que -por entonces- poco se hablaba y sobre el que nada se sabía, la vida ha vuelto a la normalidad.

Y no sólo eso. Para sorpresa de muchos, Wuhan -donde surgió el coronavirus SARS-CoV-2 hace ya casi un año- se ha convertido ahora en uno de los principales focos turísticos de China.

Sólo durante la semana dorada, un período festivo en el gigante asiático que va del 1 al 7 de octubre, la provincia de Hubei atrajo más de 52 millones de turistas que generaron ingresos de aproximadamente $5.2 mil millones de dólares

Y Wuhan, la capital regional, recibió casi 19 millones de visitantes, según cifras del departamento de cultura y turismo de la provincia.

Paralelamente, el resto del mundo sufre los embates de una segunda ola de covid-19, que en algunos países ha incluso afectado a más gente que la primera.

En Francia, el gobierno nacional ha impuesto un toque de queda en ocho ciudades, incluyendo la capital, París; y En Reino Unido existe una situación similar: Londres y otras regiones en Inglaterra entraron en una especie de vuelta al confinamiento que les impide reunirse con personas de otros hogares en lugares cerrados.

En el continente americano la situación no es mejor.

Por primera vez desde finales de julio, Estados Unidos -que ya acumula al menos 225,000 muertos por coronavirus- superó los 83,000 casos en un solo día el viernes pasado, mientras que América Latina y el Caribe sobrepasaron los 10 millones de positivos, con Brasil, Argentina, Colombia, Perú y México encabezando la lista por número de casos.

Pero al otro lado del mundo, “la ciudad heroica”, como la ha apodado el presidente chino Xi Jinping, el virus parece ser un recuerdo desagradable y sobre todo lejano, si creemos en las cifras oficiales.

El gobierno chino asegura que en Wuhan no hay ni un solo caso de coronavirus, no obstante diversos organismos y expertos creen que hay que tomar con pinzas esa afirmación.

En el marco de las celebraciones del Día Nacional de la República Popular China, el gobierno de Xi Jinping organizó un flashmob en una estación de tren de Wuhan y en un video del evento publicado en las redes sociales se ve a miles de personas reunidas, cantando y ondeando la bandera china.

“Wuhan renace después de la covid-19 con más fuerza y vitalidad”, tuiteó Hua Chunying, directora adjunta del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores, al publicar un video promocional.

#Wuhan reborn after #COVID19 with more strength and vitality. To celebrate the upcoming #NationalDay, people in the city gathered for a flash mob singing My Country and I. pic.twitter.com/6S78sx9uVZ

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 30, 2020