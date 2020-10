Litzy cumple 38 años buscando retomar su carrera tras el bullying en Jeans y la lucha contra su incurable enfermedad

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si de superación personal se puede hablar, una referencia adecuada sería la cantante Litzy.

Exintegrante de Jeans, quien se hiciera famosa durante la década de los 90 se ha puesto ante la adversidad, a pesar de que la vida la ha obstaculizado en distintas ocasiones.

Hoy la famosa intérprete cumple 38 años, en un gran estado de ánimo y con un atractivo físico envidiable, pero no siempre fue así.

Fue en el año de 1996 cuando la cantante inició su carrera en la agrupación Jeans, hoy conocida como JNS. Los mismos managers del cuarteto de féminas la orillaban a estar más delgada e incluso le hacían bullying por, presuntamente, estar gorda.

La famosa recrimina esta acción pues afirma que tenía un cuerpo promedio para una joven de 13 años.

“Imagínate a los 13 años en Jeans, me decían que estaba gorda y yo era niña de 13 años flaca, no me van a dejar mentir, hay millones de fotos y videos por todos lados, y yo era una niña flaca”, dijo en una entrevista para “De Primera Mano”, hace un año.

“Muchas veces me han dicho que ‘estoy gorda’ o que tengo ‘unos kilitos de más’ o que ‘debería operarme’ y la verdad no les he hecho caso jamás”, aseguró la hoy cumpleañera, quien afirma que sus papás le heredaron, entre otros rasgos, la seguridad que le caracteriza.

La actitud positiva de Litzy se pudo haber desmoronado con una tormentosa noticia. Desde los 15 años padece de fibromialgia, enfermedad que produce dolor en los músculos y que causa un cansancio crónico a quienes la tienen.

“Poco a poco me fui dando cuenta que yo podía tener control de eso y que no iba dejar atrás mis sueños. En un momento, un doctor me dijo que me retirara“, afirmó la cantante, pero dijo que ha podido dominar y sobrellevar este padecimiento en sus actividades del día a día.

“No puedo dejar atrás mis sueños, dejar de luchar, dejar de actuar o dejar de cantar porque tengo fibromialgia, cuando al final es crónica, pero no es mortal y no tiene cura”, dijo en una entrevista la guapa artista de ahora 38 años.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para seguir haciendo lo que le gusta. Decidió dejar la gira de los “90’s Pop Tour” para enfocarse en su camino como solista.

Hace unos meses fue noticia por una sensual imagen que subió a su cuenta de Instagram, lo que da a notar que está más segura que nunca con su cuerpo.

No cabe duda de que Litzy se ha vuelto en toda una guerrera y difícilmente habrá algo que la logre vencer.