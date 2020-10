Kate del Castillo festeja sus 48 años de regreso en México: ¿qué ha pasado con su situación legal en el país?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Kate del Castillo se ha ganado el cariño del pueblo, no solo de su natal México, sino de Latinoamérica. Iniciando su carrera en telenovelas y películas en su país, la mexicana también ha incursionado en la televisión para toda América.

“La Reina del Sur” llega a los 48 años con un sinfín de proyectos en puerta y con la dicha de poder a volver a pisar la tierra que la vio nacer, a pesar del escándalo en donde aún se encuentra inmiscuida tras haberse relacionado con el famoso narcotraficante de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Del Castillo arribó a Jalisco para participar en la presentación de la nueva Ley de filmaciones. También productora, la actriz aseguró que se encuentra trabajando en un proyecto llamado “Filma en Guadalajara”, donde buscará darle apoyo a la escena, pues afirma que el gobierno no da el respaldo suficiente al séptimo arte, ni a ninguno otro.

En dicha presentación, Kate fue abordada por los medios por el asunto de la demanda que la famosa interpuso al gobierno de México tras haber sido vinculada con “El Chapo” durante el 2015. Hizo hincapié en que el asunto legal sigue adelante, sin embargo, esta camina lentamente y solo quedaba esperar a la resolución de esta.

“La demanda sigue en pie, ahí vamos, pero pues está más lento que nada ¿no? Y ni modo, y tendremos que esperar, no espero nada más que se haga justicia y que se limpie mi nombre”, expresó la también productora radicada en Estados Unidos.

¿Se verá las caras con el ‘Chapo’?

La cumpleañera reconoció que un grupo de estudiantes planean hacer un videojuego en donde ella y el narcotraficante vuelvan a estar juntos, algo que tomó con gracia y no le parece nada malo que usen su imagen, siempre y cuando pidan permiso.

“No me han dicho nada, pero me parecería muy chistoso. No (me molestaría) para nada, me da igual. Si está divertido, qué bueno que lo saquen. Bueno, tendrían que preguntarme, desde luego”.

Si algo ha estado haciendo la mexicana es un sinfín de producciones, sobre todo desde la silla detrás de cámaras. Hace poco materializó la obra “Llegó la Revolución, Señores”, cinta que es basada en un espectáculo encabezado por su padre, Erik del Castillo y que funge como precedente para venderlo a una plataforma de streaming.

Por último, feliz por estar en México, Del Castillo anunció que pondrá la puesta en escena “I’m OKate”, la cual dará una cara irónica de su vida y que se distribuirá vía online próximamente.

Si algo no le hace falta a Kate del Castillo es trabajo, el cual la mantiene movida, a gusto y feliz en pleno festejo por su cumpleaños número 48.