Con este conmovedor mensaje, África Zavala felicita a su mamá por su cumpleaños

Mami ahora más que nunca me doy cuenta de lo maravillosa que eres , nunca me cansaré de agradecerte por ser la mejor mama del mundo , por La Paz que solo tú me das por lo mágica y especial que eres 🙏Dios si que me premio con tenerte en mi vida , valoro todo lo que has hecho por mi y te admiro como no te imaginas porque se que no es nada fácil y tú lo hiciste tan bien que parece tan natural y fácil en ti , ojalá yo sea tan buena madre como tu , Todos los días de mi vida le doy gracias a Dios por tenerte . Te amo con todo mi ser mamita bella. Feliz cumpleaños 🎁