Dominika Paleta cumple 48 años más bella que nunca ¡mira cómo ha cambiado!

View this post on Instagram

Me apareció este recuerdo en mis fotos …. HOY hace 5 años y me hizo reflexionar en qué SOLO importa el presente … frecuentemente nos quejamos del presente y al paso de los años , nos damos cuenta que no era tan malo, ni teníamos razones para ser severas en nuestros juicios … HOY busco no juzgarme, no pretender ser perfecta, por que eso no existe , y muchos años fui muy dura conmigo … es momento de relajarse y de amarse más! Cada año qué pasa , cada día, cada instante lo agradezco , le doy el valor de estar plena, con mis amores, con mi ser y soy más feliz que tiempo atrás … les ha pasado eso? #vivalavida #presentmoment