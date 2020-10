Bomberos logran avances controlando el Silverado Fire y el Blue Ridge Fire en el condado de Orange

Al menos 1,300 bomberos trabajan arduamente para controlar las llamas de dos incendios que iniciaron el pasado lunes en el sur de California, específicamente en Irvine y Yorba Linda dejando a miles de evacuados.

El Silverado Fire que inició el lunes en Irvine presenta este miércoles una contención de 25% y ha quemado hasta el momento 13,354 acres sin dañar ninguna estructura, pero desplazando de sus hogares a 70,000 residentes de Irvine y 8,000 de Lake Forest.

Over 1,300 personnel working both fires. Thank you to our agency partners for helping us keep our communities safe. pic.twitter.com/E4RSsjoenG

#BlueRidgeFire helicopters working the leading edge of the fire make drops ahead of a herd of cows grazing on a hilltop. @FOXLA pic.twitter.com/vJEBjft0jC

Por su parte, el Blue Ridge Fire de Yorba Linda ha sido controlado en un 16% y ha quemado 14, 334 acres hasta esta mañana, acabando con 7 casas, dañando otra y desplazando a 2,500 personas.

Due to the hard work of firefighters from various agencies they’ve been able to ensure the safety of homes from the #BlueRidgeFire. For some, the fire got a little closer than others.

Learn more about creating defensible space around your home here: https://t.co/ccn9ENw8yT pic.twitter.com/n1WmGDoevi

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) October 28, 2020