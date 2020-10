VIDEO: Donald Trump afirma que Joe Biden sería un pésimo peleador

A tan solo una semana de que se lleven a cabo las elecciones para presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aprovecha cualquier oportunidad para atacar a su competidor y en esta ocasión lo hizo al afirmar que su rival sería un mal peleador.

Este martes, en un evento público en Bullhead City, Arizona, Trump de la nada hizo una analogía entre la carrera por la presidencia y una lucha y afirmó que Joe Biden sería pésimo sobre el cuadrilatero: “No creo que Sleepy Joe sea un buen peleador. ¿Tú? Le pregunté a Dana (White, presidente de UFC) antes. Un pequeño toque suave en la cara y él se caería, se caería y tampoco se levantaría muy rápido, ¿verdad?”.

Trump says he asked Dana before if Biden would be a good fighter. pic.twitter.com/d5DB1hsZRH

— Jed I. Goodman (@jedigoodman) October 28, 2020