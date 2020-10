Eugenia Suárez pide ayuda a sus fans tras ser víctima de un robo, quien sufrió el asalto junto a sus hijos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La actriz Eugenia Suárez –también conocida como la China Suárez– ha recurrido a sus Stories de Instagram este viernes poco después de ser víctima de un robo en un centro comercial de Santiago de Chile mientras estaba sola con sus tres hijos pequeños. En el vídeo que ha compartido explica lo ocurrido con calma, a pesar de que reconoce que estar aún muy nerviosa, para pedirle a cualquiera que encuentre alguno de los documentos de identidad que le sustrajeron junto a la cartera que por favor trate de ponerse en contacto con ella.

También ha querido compartir su historia con la esperanza de que otras personas no sean víctimas de la misma maniobra que usaron los ladrones con ella. Según ha desvelado, estaba en un ascensor y, cuando se abrieron las puertas, entraron otras dos personas sin mascarilla, una chica joven y un hombre, pero este último dijo que alguien tenía que bajarse por motivos de seguridad.

“Ella se bajó y me empujó, entonces me distraje, pero me pareció raro el empujón yendo con tres niños y en medio de una pandemia. Me fijé y me había robado la cartera”, ha desvelado la intérprete. “Grité y la gente de seguridad apareció, pero a los minutos, porque si hubiese habido alguien allí probablemente la hubiesen agarrado. Hay cámaras de seguridad, así que espero que encuentren a esta pareja que está robando”.

Su intención inicial era que los responsables de esa superficie le cedieran las imágenes grabadas por una cámara de seguridad, y así se lo reclamó a través de Instagram, pero finalmente le han informado de que no es posible hacer público ese material hasta que lo decida la fiscalía

“Yo estaba con mis tres hijos sola y evidentemente vieron ahí la posibilidad. Hay que ser muy mala persona para robarle a alguien con un bebé colgado en el pecho y dos hijas más”, ha lamentado ella, que se encuentra en Chile para acompañar a su pareja, el también actor Benjamín Vicuña, mientras él rueda un nuevo proyecto.