Sofía Castro cumple 24 años con una posible boda entre manos y revelando cuántos nietos le quiere dar a Angélica Rivera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sofía Castro es una de las hijas más populares de la actriz Angélica Rivera. La modelo es producto del matrimonio de esta con José Alberto “El Güero” Castro.

Cantante y modelo, la mayor de los retoños de la intérprete está haciendo su vida por sí sola e incluso ya está pensando en “abandonar el nido” por completo.

Quien hoy cumple 24 años está pensando seriamente en casarse con su novio Pablo Bernot, cuestión que reveló mediante un video que posteó en su cuenta de YouTube.

Castro lleva un año de relación con Bernot, con el cual, ella misma afirma que han pasado por todo tipo de situaciones y que él la ha ayudado en los problemas que han afrontado como relación.

Sofía dijo que la última palabra la tiene él. Lo que sí aseguró con todas sus letras es que le gustaría tener cuatro hijos, algo que llenaría de mucha alegría a su madre.

Entre otros temas, la hija mayor de Angélica Rivera confesó que, aunque fue difícil, disfrutó haber estado a lado de su progenitora como primera dama de México.

“Fue complicado pero también una experiencia muy bonita poder acompañar a mi mamá en esa experiencia de vida que tuvo ella. De repente es muy complicado todo lo que conlleva, las críticas y demás“.

Pero los fans no la dejaron en paz con las preguntas sobre su relación con Bernot, por lo que no reparó en decir que si este le propone matrimonio, ella sin duda alguna aceptaría.

La actriz y cantante, que hoy llega los 24 años, aseguró que vivió mucho bullying y recibió comentarios muy hirientes cuando fue una adolescente y que, al superarlos, se enfrentó después con la polémica vida que la llevó a ser hijastra del expresidente, Enrique Peña Nieto.

“Yo a los 14 o 15 años tenía sobrepeso, estaba gordita y me molestaban en la escuela por eso. Me acuerdo que un día estaba en la escuela (…) vi que todos mis compañeros deshicieron la fila frente a mi, cuando me di cuenta vi que había dado el botonazo y no saben cómo me molestaron con eso.

“Quería empezar, no quería esperar a que empezara la prepa y justo cuando comencé, empezó la nueva etapa y la nueva vida de mi mamá. Y ahí empezaron otra vez los comentarios contra mí, contra mi físico, me dijeron cosas muy feas, me insultaban. Costaron muchos años de terapia y de cariño de mi familia“, aseguró muy sinceramente la artista.

Con mucho camino por recorrer, todo parece indicar que Sofía Castro tiene el ángel de su mamá e, indudablemente, su belleza y carisma.