¿Dejó la actuación por la religión o por su matrimonio? Allisson Lozz rompe finalmente el silencio

View this post on Instagram

¡No va regresar nunca! . @allisson_gtzz recordada por sus protagónicos en #AlDiabloConLosGuapos y #EnNombreDelAmor habló de su vida actual en la que asegura está muy feliz y cuenta con que sustituyó la actuación: . . "Muchas cosas se juntaron y por eso decido hoy abrir un poco de mi vida a todos, junto con mis nuevos negocios que me tiene muy emocionada. Soy fotógrafa hace unos años y ahora estoy en Mary Kay. Muy feliz y con metas de todo tipo, y sobre todo con mi familia y mi Dios Jehová". . La ex actriz confesó que cuando era la estrella promesa de Televisa, no fue feliz, por lo que evita hablar de esa etapa: . . "No me gusta hablar tanto de la vida que tenía antes. Sé que es difícil de entender, pero no era muy feliz y a nadie le gusta recordar o revivir momentos que te traen sensaciones difíciles" . . Además reveló que no planea volver a las telenovelas: . " No creo regresar ya nunca, ¿por qué? Necesitaría todo un libro en blanco para enumerar las razones, pero todo se engloba en que ahora soy muy feliz" . . ¿Qué tal? #ConfesionesDeFamosos #AllissonLozz #Rebelde #AlegrijesYRebujos #AlDiabloConLosGuapos #EnNombreDelAmor #Televisa #Telenovelas #Espectaculos