Todo mundo felicitó a Maradona excepto Messi

Este viernes 30 de octubre Diego Armando Maradona, el más humano de los dioses, cumplió 60 años y el mundo del fútbol se ha unido para desearle un feliz día a una de las leyendas vivas del fútbol, sin embargo, hubo alguien que no tuvo ni un pequeño gesto con el ‘Pelusa’, se trata de su compatriota Lionel Messi.

Lo que llama la atención es que alrededor del mundo Maradona ha recibido felicitaciones de todos partes y de todos tipos, desde Zinedine o Cristiano Ronaldo, hasta de Julio Iglesias, incluso de clubes de todos los rincones del orbe.

Pero la gran duda es por qué Messi no lo felicitó, ¿se le habrá olvidado, tendrán algún conflicto personal, no lo tenía en su agenda o quizá lo llamó o escribió de forma personal?

Dejamos acá algunas de las felicitaciones que ha recibido Maradona durante el día a través de las redes sociales. Sin embargo, entre los miles de vídeos que ‘el Pelusa’ ha recibido hay uno que falta, el de Lionel Messi.

Hoje é aniversário de mais uma LENDA do futebol: Maradona! Feliz Aniversário, Don Diego. 6⃣0⃣ anos 🎉#FelizCumpleaños 👏🏼🇦🇷

Today we celebrate the birthday of another LEGEND of football: Maradona! Happy Birthday, Don Diego. 6⃣0⃣th years 🎉#Neymar #Maradona pic.twitter.com/EkiNDB2Un8

— Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) October 30, 2020